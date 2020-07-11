تونس.. الحرس البحري يحبط «13» عمليات هجرة غير شرعية

أحبط الحرس الوطني البحري في تونس، الجمعة، 13 عملية محاولة عبور عبر الحدود البحرية باتجاه أوروبا، والقبض على 110 مهاجرين تونسيين.

ووفق بيان للحرس، تم ضبط 8 أشخاص صادرة بحقهم مذكرات أمنية وقضائية، من بينهم أطفال يتراوح أعمارهم (5 سنوات).

وأضاف البيان، أنه “تم حجز 3 سيارات ودراجة نارية، ومبلغا ماليا من العملة الأجنبية قدره حولي 4 آلاف يورو، و22 ألف دينار تونسي، بالإضافة إلى 6 مراكب بحرية”.

ولفت الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، إلى أن شبكات السفر غير الشرعية تحاول استغلال الفرص، وأن “النيابة العامة أمرت بتحويل 45 شخصا منهم إلى التحقيق، مع اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الباقين”.