تونس.. الحكم على «الغنوشي» بالسجن عاماً

قضت دائرة مختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، الاثنين، بالسجن لمدة عام مع غرامة مالية قيمتها ألف دينار (نحو 320 دولار) لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، فيما يُعرف إعلاميا بقضية “تمجيد الإرهاب”، بحسب ما أفادت قناة التاسعة التونسية.

وقالت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية، إن المحكمة قضت بسجن الغنوشي عاما واحدا بتهمة التحريض فيما عُرِف بملف “الطواغيت”.

وتعود قضية “الطواغيت” إلى قرابة العامين، حيث تقدم أحد عناصر النقابات الأمنية بشكوى ضد الغنوشي، متهما إياه بوصف الأمنيين بالطواغيت أثناء كلمة تأبين لأحد قيادات حركة النهضة، إذ قال رئيس حركة النهضة إنه “لم يكن يخشى طاغوتا ولا ظالما”، ورأى الشاكي أن قوات الأمن هم المقصودون بهذه الكلمة.

يُشار إلى أن الغنوشي محال على ذمة هذه القضية بحالة سراح، وقد مثل في 21 فبراير الماضي أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في الدعوى المقامة ضده.

وتم توقيف الغنوشي قبل نحو شهر، بشبهة التآمر ضد أمن الدولة، وإثر ذلك صدرت له مذكرة إيداع بالسجن، وأغلقت السلطات مقار حزب النهضة ومنعت اجتماعاته.

ومثل الغنوشي مرارا أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه، أبرزها تسفير “إرهابيين” إلى بؤر الاضطرابات، و”غسيل الأموال”.

وذكر محامو الغنوشي أن موكلهم المسجون من قرابة شهر لم يحضر جلسة الحكم يوم الاثنين، وهو الذي قرر أن يقاطع كل جلسات التحقيق معه، لأنه يعتبر القضاء غير مستقل، والقضايا المرفوعة ضده “سياسية ملفقة”.