تونس.. الحكومة الجديدة تُؤدي القسم أمام رئيس البلاد

أشرف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الاثنين، بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين لرئيسة الحكومة وأعضائها.

وأصدر الرئيس التونسي، أمرا يقضي بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وأشارت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، إلى أنها قدمت مقترحا بالتشكيلة الحكومية، وأن الرئيس سعيد صادق عليه.

وتوزعت الحقائب الوزارية في الحكومة التونسية الجديدة كالآتي:

نجلاء بودن، رئيسة مجلس الوزراء

وزيرة العدل، ليلى جفال

وزير الدفاع، عماد مميش

وزير الداخلية، توفيق شرف الدين

وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي

وزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية

وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد

وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي

وزيرة الصناعة والطاقة، نايلة نويرة غوندي

وزيرة التجارة، فضيلة الرابحي بن حميدة

وزير الفلاحة، محمود الياس حمزة

وزير الصحة، علي مرابط

وزير التربية، فتحي السلاوتي

وزير التعليم العالي، منصف بوكثير

وزير الشباب والرياضة، كمال دقيش

وزير النقل، ربيع المجيدي

وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي

وزيرة التجهيز والإسكان، سارة زعفراني جندري

وزير أملاك الدولة، محمد الرقيق

وزير السياحة، محمد معز بن حسين

وزير الشؤون الدينية، محمد إبراهيم الشايبي

وزيرة المرأة، أمال بالحاج

وزيرة الثقافة، حياة قطاط القرمازي

وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي

كاتب دولة لدى وزير الخارجية، عايدة حمدي

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد كلف في 29 سبتمبر الماضي، نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ تونس.