تونس.. السجن وغرامة مالية لرئيس «حركة النهضة»

أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس يوم الجمعة حكمًا بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لمدة عامين وغرامة مالية، عقب تبرعه بقيمة جائزة دولية للسلام إلى الهلال الأحمر التونسي.

وحصل الغنوشي على الجائزة في 7 نوفمبر 2016 من مؤسسة هندية، تكريمًا لجهوده في نشر قيم التسامح والسلام، وهو أول شخصية عربية تنال هذا التكريم، الذي سبق أن مُنح لشخصيات بارزة مثل نيلسون مانديلا.

وبحسب هيئة الدفاع، قرر الغنوشي التبرع بمبلغ يزيد عن 14 ألف دولار لدعم النشاط الخيري والإنساني للهلال الأحمر التونسي، وذلك في حفل حضره ممثلون عن المؤسسة وعدد من الشخصيات الرسمية والسياسية وتحت تغطية إعلامية.

واعتبرت هيئة الدفاع أن الحكم جاء بعد مسار قضائي شابته إخلالات إجرائية ومخالفات قانونية، مؤكدة أن القضية سياسية تهدف إلى المس بالقيمة الاعتبارية لشخصية معروفة عالميًا بالدعوة للسلام والتسامح.