تونس.. السلطات الصحية تطلق حملة تطعيم واسعة ضد «داء الكلب»

أطلقت السلطات الصحية في تونس، حملة تطعيم واسعة، بعد وفاة 9 أشخاص في تونس جراء انتشار “داء الكلب”.

“ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى عدم الاقتراب من القطط والكلاب الضالة أو إطعامها تجنباً للعدوى، وإلى التوجه إلى أقرب مركز صحي في حال تعرضهم إلى العض أو الخدش من هذه الحيوانات، للحصول على التطعيمات اللازمة”.

ورفعت الجهات الصحية في عدد من أقسام الطوارئ المعنية بالتلقيح ضدّ “داء الكلب” إلى 315 قسما بمؤسسات صحية موزعة على كامل تراب الجمهورية، كما حددت عدد من المناطق الحمراء التي تنتشر فيها إصابات داء الكلب في محافظات الوسط والشمال الغربي وتونس الكبرى.

وقالت منسقة برنامج مكافحة داء الكلب في تونس، كوثر حرابش، “إن تسجيل 9 وفيات بسبب الوباء رقم لم تصله تونس سابقًا”، لافتة إلى أنه تم “في الفترة الأخيرة تسجيل حالة وفاة لشاب عمره 19 عاما في محافظة سوسة بعد أشهر من تعرضه لخدش من أحد القطط، وطفل عمره 3 سنوات في محافظة القصرين وطفل يبلغ من العمر 9 سنوات في محافظة سيدي بوزيد”.

وكانت تونس،9 وفيات جراء انتشار فيروس “داء الكلب” في البلاد، خلال الأسابيع الماضية.