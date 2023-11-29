تونس.. القبض على متهمين ضمن شبكة دولية لتهريب «الهيروين»

أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأربعاء، بالقبض على متهمين ضمن شبكة دولية لتهريب الهيروين.



وبحسب ما ذكرت إذاعة “موزاييك إف أم” التونسية، فقد قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 20 عاما في حق 4 متهمين من بينهم فتاة، متهمون بتكوين شبكة دولية لتهريب الهيروين من تركيا وترويجه في تونس.

وتفيد أوراق ملف القضية أن معلومات وردت إلى أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات مفادها الاشتباه في اندماج فتاة في مجال تهريب المخدرات من تركيا إلى تونس عبر مطار تونس قرطاج الدولي.

وبتكثيف التحريات تبين بأن الأمر يتعلق بشبكة دولية مختصة في جلب مادة الهيروين إلى تونس وذلك بابتلاع المتهمين كبسولات مملوءة بالهيروين داخل أمعائهم والمرور بها عبر بوّابات المطار.

وبحسب ما نقلت الإذاعة التونسية، فقد تم نصب كمين للفتاة وشاب رافقها إلى تركيا، وذلك عند عودتهما إلى تونس وبإخضاعهما للفحص بالأشعة تم حجز كمية هامة من الهيروين ابتلعاها داخل أمعائهما، كما توصلت الأبحاث إلى الكشف عن شابين آخرين مكلفان بترويج الهيروين الذي يتم جلبه من تركيا.

وإلى جانب العقوبات السجنية، فقد قضت الدائرة الجنائية بتخطئة كل واحد من المتهمين الأربعة بمبلغ 100 ألف دينارا.