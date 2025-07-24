تونس.. القضاء يرفض محاكمة سجين اتُّهم بـ«إهانة رئيس الجمهورية»

قضت محكمة الاستئناف بولاية قفصة جنوب غربي تونس، يوم الأربعاء، بعدم سماع الدعوى المرفوعة ضد سجين وُجهت إليه تهمة “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية”، بعد رفضه متابعة نشاط رئاسي بث داخل السجن.

وواجه السجين تهمة بموجب الفصل 67 من المجلة الجزائية التونسية، الذي يُعاقب على “الإساءة إلى كرامة رئيس الجمهورية”، وهي تهمة أثارت جدلًا حقوقيًا واسعًا.

وقالت المحامية عفاف زرّوق، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن المحكمة قضت لصالح موكّلها بسبب بطلان إجراءات التتبع القضائي، مؤكدة أن الملف “افتقر للأسس القانونية السليمة”.

وتعود القضية إلى حادثة وقعت داخل السجن، حيث رفض السجين متابعة بث لنشاط رسمي للرئيس التونسي قيس سعيّد، وهو ما اعتُبر حينها “إهانة لرئيس الجمهورية”، وأُحيل على إثره إلى التحقيق.

وقد أثارت القضية موجة استنكار واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية، إذ اعتبرت عدة منظمات أن محاكمة مواطن بسبب موقف شخصي يمسّ بحرية التعبير، وطالبت بوقف “تجريم الآراء الشخصية داخل المؤسسات العقابية”.

ويُعد الحكم الأخير إشارة مهمة لجدل متصاعد في تونس بشأن حدود حرية التعبير وحقوق السجناء في ظل تصاعد الانتقادات لواقع الحريات العامة في البلاد.