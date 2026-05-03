تونس.. القضاء يصدر حكماً جديداً مثيراً للجدل

أصدرت الدائرة الجناحية السادسة المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بسجن عماد الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الأسبق الراحل زين العابدين بن علي، مدة 5 سنوات، في قضية تتعلق بتجاوزات مالية ومخالفة التشريع الديواني.

ووفق ما نقلته إذاعة موزاييك التونسية، فإن ملف القضية يرتبط بتجاوزات مالية وإدارية وردت في الأبحاث والتقارير القضائية الخاصة بالقضية.

ويأتي هذا الحكم الجديد ضمن سلسلة من القضايا التي يواجهها الطرابلسي، حيث سبق أن صدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات في ثلاث قضايا تتعلق بنهب المال العام وارتكاب تجاوزات مالية وإدارية.

كما قضت المحكمة في ملف سابق بسجنه 8 سنوات مع خطية مالية قدرها 3 ملايين دينار، على خلفية اتهامات تتعلق بتحقيق منفعة غير مشروعة والإضرار بالإدارة.

ويُذكر أن عماد الطرابلسي مودع بالسجن منذ يناير 2011، حيث تلاحقه عدة قضايا منشورة أمام القضاء التونسي، مع صدور أحكام متفاوتة بحقه خلال السنوات الماضية.

كما شملت الإجراءات القضائية السابقة مصادرة ممتلكاته كافة من عقارات ومنقولات وشركات، إضافة إلى حساباته المالية والبنكية، في إطار ملفات فساد مالي متعددة.

وتواصل المحاكم التونسية النظر في قضايا مرتبطة بملفات فساد تعود إلى ما قبل مرحلة التغيير السياسي في البلاد، وسط سلسلة من الأحكام القضائية المتتالية.