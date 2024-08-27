تونس.. القضاء يعيد «المكّي» لسباق الانتخابات الرئاسية

قضت المحكمة الإدارية بتونس، “بقبول طلب الترشح للانتخابات الرئاسية الذي تقدم به رئيس حزب العمل والإنجاز، عبد اللطيف المكي”.

وأصدرت المحكمة حكما نهائيا، “برفض قرار هيئة الانتخابات القاضي بإسقاط ترشح المكي وإعادته إلى السباق الرئاسي”.

هذا وكانت هيئة الانتخابات رفضت، في وقت سابق، طلب الترشح الذي تقدم به “المكي” بدعوى عدم استجابته لشرط جمع 10 آلاف تزكية شعبية وعدم تقديمه لبطاقة السوابق العدلية”.

وقبلت هيئة الانتخابات ملف كل من “الرئيس قيس سعيد” الطامح لولاية ثانية ورئيس “حزب حركة الشعب” “زهير المغزاوي”، كما قبلت ملف رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق “العياشي زمال”، ورفضت الهيئة 14 ملفا لمرشحين معارضين للرئيس “سعيد”.

يُذكر أن الرئيس التونسي “قيس سعيّد”، كان قد دعا المواطنين في 2 يوليو الماضي، إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر المقبل.