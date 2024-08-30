تونس.. القضاء يُعيد «الدايمي» إلى سباق الرئاسة

قضت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الجمعة، بإعادة عماد الدايمي المستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، إلى السباق الرئاسي المقرر في 6 أكتوبر المقبل، ليصبح بذلك المرشح السادس للانتخابات الرئاسية.

ونقلت وكالة “رويتز” عن السياسي عماد الدايمي قوله، إن المحكمة الإدارية التونسية أيدت، الجمعة، استئنافاً تقدم به للسماح له بالعودة إلى السباق الرئاسي.

وأصبح الدايمي المرشح الثالث الذي تعيده المحكمة إلى السباق، بعد عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي، اللذين رفضت هيئة الانتخابات ترشيحهما في وقت سابق بدعوى نقص التزكيات.

وتم استبعاد الدايمي في المرحلة الأولى من التقاضي ثم قبلت المحكمة في الاستئناف ترشحه “شكلا ومضمونا”، بحسب ما أشارت المحكمة في بيان، لكن هذا القرار ينتظر تأكيدا من هيئة الانتخابات التي تجتمع الأسبوع المقبل لتحديد القائمة النهائية للمرشحين.

ومنذ بداية الأسبوع، قبلت هذه الهيئة بالفعل استئنافين، أحدهما للوزير السابق المنذر الزنايدي والثاني لعبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حركة النهضة وأحد أشد المعارضين للرئيس قيس سعيد.

يُشار إلى أن عماد الدايمي البالغ من العمر 54 عاما هو نائب رئيس حزب “الحراك” الذي يتزعمه الرئيس السابق المنصف المرزوقي، وهو من أشد المنتقدين لسياسات الرئيس الحالي قيس سعيّد.