تونس.. الكشف عن مخطط لاستهداف «سعيّد».. واعتقال رئيس الحكومة السّابق

أعلنت وزارة الدّاخلية التونسية، الجمعة، عن معلومات تفيد بوجود مخطط إرهابي لاستهداف حياة رئيس البلاد قيس سعيد.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الداخلية، فضيلة الخليفي، بتواتر معلومات تفيد بوجود مخطط إرهابي لاستهداف حياة رئيس الجمهورية، مضيفة أنّه يجري العمل على تفكيك هذا المخطط الإرهابي الذي يستهدف حياة الرئيس.

وأشارت الخليفي خلال مؤتمر الصحفي إلى أنّه “م ليلة البارحة إحباط عملية إرهابية حاول خلالها عناصر من الذئاب المنفردة استهداف عناصر أمن أمام أحد المقرات الحساسة، وأنّه جرى القبض على منفذ العملية وحجز أداة الجريمة فيما لا تزال التحقيقات متواصلة.

طعن عناصر الشرطة

وكشفت نقابة إقليم الأمن الوطني في تونس، الجمعة، عن إلقاء القبض على عنصر إرهابي أقدم على طعن عدد من عناصر الأمن، في عاصمة البلاد.

وقالت النقابة في بيان له أنّه جرى في ساعات فجر الجمعة إلقاء القبض على عنصر إرهابي قام بطعن أمنيين بواسطة سكين كبير الحجم.

وأضافت النقابة أنّ الإرهابي قام بطعن عنصر أمن تابع لإدارة حماية المنشآت بالإدارة العامة لوحدات التدخل ثم قام بالاعتداء على عدد من الأمنيين التابعين لإقليم الأمن الوطني بتونس العاصمة باستخدام السكين.

اعتقال رئيس الحكومة السابق

وأوقفت السلطات التونسية، رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في مدينة سوسة، وفق وسائل إعلام ومصادر سياسية، دون تعليق رسمي فوري.

وترأس الجبالي المحسوب على حركة النهضة، الحكومة التونسية من ديسمبر 2011 وحتى فبراير2013، كما ترشح لرئاسيات البلاد عام 2019.

وقالت الصفحة الرسمية للجبالي على فيسبوك «تم احتجاز رئيس الحكومة الأسبق المهندس حمادي الجبالي في سوسة (شرق) من طرف فرقة أمنية وحجز هاتفه الجوال وهاتف زوجته واقتياده الى وجهة غير معلومة».

وأضافت الصفحة، أنّ قوات الأمن أرجعوا توقيف الجبالي إلى عدم حيازته لبطاقة تعريف وطنية منع من الحصول عليها عندما تقدم لتجديدها مع جواز السفر منذ أشهر عديدة.