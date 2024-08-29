تونس: المحكمة الإدارية تقر بعودة وزير سابق إلى سباق الرئاسة

في ثاني حكم من نوعه هذا الأسبوع، أعلنت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الخميس، قبولها طلب الطعن الذي تقدم به الوزير السابق المنذر الزنايدي، بعد استبعاده من هيئة الانتخابات لتقضي بعودته لسباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر 2024.

وقال المتحدث باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة، “قضت المحكمة الإدارية المتعهدة في إطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية الخميس بقبول الطعن شكلاً وأصلاً الذي تقدم به المنذر الزنايدي وبالتالي إلغاء قرار هيئة الانتخابات”.

وكانت المحكمة نفسها قد وافقت، الثلاثاء، على طلب الاستئناف الذي تقدم به القيادي السابق في حزب النهضة عبد اللطيف المكي ضد رفض ترشحه في الانتخابات الرئاسية.

كما أيّدت المحكمة قرار الهيئة باستبعاد رئيسة الحزب «الدستوري الحرّ» عبير موسي، وفقاً لبوقرة.

ورفضت هيئة الانتخابات طلب ترشح الزنايدي بالإضافة إلى 12 آخرين بسبب عدم استيفاء شروط جمع تواقيع التزكيات.

وستعلن القائمة النهائية الأسبوع المقبل، بحسب هيئة الانتخابات.

وقبلت هيئة الانتخابات ملف كل من الرئيس قيس سعيّد الطامح لولاية ثانية ورئيس حزب حركة الشعب زهير المغزاوي.

كما وافقت على ملف رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق العياشي زمال الذي يلاحق حزبه قضائياً بتهمة «تزوير» تواقيع تزكيات.