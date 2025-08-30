بمشاركة ليبيا.. تونس تحتضن دورة تدريبية لتعزيز كفاءات البلديات

انطلقت اليوم السبت بتونس العاصمة الدورة التدريبية المتخصصة في “إدارة المرآب البلدي والصيانة الاستراتيجية لأسطول المركبات والمعدات”، بتنظيم مشترك بين وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية والمنظمة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك في إطار مشروع SML لدعم قطاع إدارة النفايات الصلبة والسائلة.

وبحسب وزارة الحكم المحلي، تستهدف الدورة، التي تمتد لمدة خمسة أيام، ممثلي 10 بلديات شريكة للمنظمة، بالإضافة إلى الإطارات والمسؤولين البلديين، بهدف تمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المرائب وصيانة الأسطول البلدي، بما يساهم في تحسين الأداء التشغيلي، خفض التكاليف، وتعزيز السلامة في القطاع.

وتتناول الدورة محاور متنوعة تشمل: إدارة الموارد، استراتيجيات الصيانة الفعالة، التحسين المستمر للجودة، والسلامة البيئية. كما سيكتسب المشاركون مهارات في استخدام الحلول الرقمية الحديثة التي تسهم في تحسين إدارة خدمات النظافة.

يأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن جهود تونس لتحسين قطاع إدارة النفايات وتعزيز الكفاءات المحلية لتحقيق استدامة بيئية وتشغيلية.