تونس.. انطلاق عملية تطعيم كبرى ضد فيروس كورونا

انطلقت في تونس، اليوم الأحد، عملية كبرى لتلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد، في شتى أرجاء البلاد.

وستستمر العملية إلى غاية الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، وهذه هي العملية الأكبر التي تطلقها السلطات التونسية للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 20 ألف تونسي وأصاب أكثر من 600 ألف، منذ مارس 2020.

وتستهدف عملية التلقيح المكثف الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق من المسجلين في منظومة “إيفاكس” أو من غير المسجلين، على أن يصطحبوا معهم وثائق تثبت هوياتهم سواء بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر، وتضم هذه الفئة العمرية أكثر من ثلاثة ملايين تونسي.

وخصصت وزارة الصحة التي تنظم العملية بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني والصحة العسكرية 335 مركز تلقيح بالمعاهد والمدارس الإعدادية بمعدل مركز في كل معتمدية ( بلدية) مع تخصيص مركزين في المعتمديات التي تُعَد نسبة الإقبال فيها على التلقيح منخفضة.

وكانت الصحة التونسية توقعت في وقت سابق، أن يتم تطعيم ما بين 500 ألف ومليون مواطن ضد الوباء، خلال العملية اليوم.

وتحرص تونس على كسب تحدي تنظيم هذا اليوم المفتوح للتطعيم المكثف، بعد أن شهدت تجربة فاشلة للتطعيم المكثف يوم عيد الأضحى، بسبب حالات من الفوضى والعنف، بحسب ما أفادت شبكة “سكاي نيوز”.