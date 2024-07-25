تونس.. باخرة التضامن الإنساني تصل إلى مصر

ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن باخرة التضامن الإنساني التونسية رست، اليوم الخميس، بميناء دمياط على البحر المتوسط بعد أن كانت أبحرت يوم الاثنين الماضي من ميناء رادس بتونس محملة بمساعدات موجهة لسكان قطاع غزة.

وقال رئيس منظمة الهلال الأحمر التونسي عبد اللطيف شابو إنه قد تم شحن الباخرة بمساعدات غذائية وطبية بقيمة 12 مليون دينار لفائدة الشّعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وأشار إلى أن المساعدات تضمنت 1609 أطنان من المواد الطبية والغذائية وسيارتي إسعاف و4 وحدات متنقلة لرعاية الصحة الأساسية و19 خزان مياه ومركز متنقل لتصفية الدم، بالإضافة إلى أدوية ومساعدات غذائية وأغطية.