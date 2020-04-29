تونس.. بدء تخفيف القيود تدريجياً بعدة قطاعات

بلغ عدد الحالات المتماثلة للشفاء من كورونا 294 حالة. [رويترز]

أعلنت السلطات في تونس، اليوم الأربعاء، أنها ستبدأ اعتبارا من 4 مايو أيار المقبل تخفيفا تدريجيا للقيود التي فرضتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وذلك بعدة قطاعات من بينها المهن الصغرى وأشغال البناء والصناعات الغذائية إضافة للخدمات الإدارية العامة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن لبنى الجريبي الوزيرة المكلفة بالمشاريع الكبرى، أن إجراءات التخفيف ستكون في عدة قطاعات من بينها المهن الصغرى وأشغال البناء والصناعات الغذائية إضافة للخدمات الإدارية العامة.

وأوضحت أن محلات الملابس والمراكز التجارية الكبرى ستفتح أبوابها في 11 مايو.

وأشارت إلى أن إجراءات التخفيف التدريجي لن تشمل بعض فئات المواطنين، مثل الأشخاص الذين أعمارهم أكثر من 65 سنة والنساء الحوامل والأطفال الأقل من 15 سنة بالاضافة إلى الأشخاص ضعيفي المناعة وأصحاب الأمراض المزمنة، وستواصل تلك الفئات الالتزام بالحجر الصحي الشامل.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية في بلاغ لها مساء اليوم الاربعاء، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المصابين إلى 980 حالة إصابة مؤكدة، و40 حالة وفاة، في حين بلغ عدد الحالات المتماثلة للشفاء 294 حالة.

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