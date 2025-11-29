تونس تؤكد دعمها لجهود البعثة الأممية في ليبيا

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، في تونس مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالعملية السياسية في ليبيا، وأكد الطرفان أهمية استمرار التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الاستقرار الليبي.

وأعرب الوزير النفطي عن دعم تونس الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، مشدداً على التزام بلاده بالعمل مع الدول المجاورة لتعزيز الدعم الإقليمي لليبيا، وتهيئة الظروف الملائمة لإنجاح خارطة الطريق الأممية التي تهدف إلى تحقيق استقرار سياسي مستدام.

ورحّبت الممثلة الخاصة تيتيه بالشراكة المستمرة مع تونس ودعمها للبعثة، مؤكدة تبنّي الركائز الثلاث لخارطة الطريق الأممية، وأعربت عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل الدول الثلاث المجاورة لليبيا في دعم المسار السياسي الذي تُيسّره الأمم المتحدة ويعزز السيادة والاستقرار الوطني للبلاد.

كما شكرت تيتيه الوزير النفطي على الدور البناء لتونس، مؤكدة استمرار التنسيق بين بعثة الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين، بهدف دعم مسار سياسي شامل يعكس تطلعات الشعب الليبي ويحمي مؤسسات الدولة.