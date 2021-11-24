تونس تؤكد على أهمية التشاور مع دول جوار ليبيا لدعم الاستقرار

شدّد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي على أهمية دور دول الجوار الليبي والمنظمات الإقليمية وعلى رأسها الاتحاد الافريقي، في دعم الجهود الليبية لاستكمال المسار السياسي بالشراكة بين ليبيا والمجتمع الدولي.

الجرندي وخلال لقائه وزير الخارجية الكنوغولي جون قاكوسو ذكر أنّ تونس تُولي أهمية كبرى لتقدّم المسار السياسي في ليبيا، واستعادة استقرار ليبيا والتفرغ لإعادة الإعمار والنهوض باقتصادها، وفق رؤية وقيادة ليبية.

وأكّد الوزير التونسي حرص بلاده على مواصلة التشاور والتنسيق مع الاتحاد الافريقي في هذه المرحلة الهامة التي تعيشها ليبيا حتى يتمكّن الليبيين تحقيق الاستقرار والسلم في البلاد.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الكنوغولي جون قاكوسو إلى أهمية التشاور والتنسيق مع تونس، والدور الذي تضطلع به تونس في استحثاث الجهود الإقليمية والدولية لاستكمال المسار السياسي في ليبيا وإعادة الأمن والاستقرار لها.