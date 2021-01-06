تونس تبحث مع بريطانيا دعم إنهاء الأزمة الليبية

بحث وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، مع سفير بريطانيا لدى تونس إدوارد أوكدن، التطورات الإقليمية والدولية وعلى رأسها مستجدات الوضع في ليبيا.

وأفادت الخارجية التونسية في بيان، بأن الجرندي أكد خلال اللقاء على أن الهدف الأسمى الذي تعمل من أجله تونس تجاه ليبيا هو عودة الاستقرار عبر إنجاح الحوار السياسي الليبي الليبي وتركيز المؤسسات الشرعية الدائمة حتى تسترجع ليبيا دورها الإقليمي والقاري وتتفرغ لجهود التنمية والإعمار.

وأضاف البيان أن أوكدن أعرب عن التزام بلاده بتعهداتها في مجال العمل الدولي المتعدد الأطراف واستعدادها الكامل لتكثيف التعاون مع تونس خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي.