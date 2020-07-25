تونس تبحث مع واشنطن إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية

بحث الممثل الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لشؤون إيران والمستشار السياسي لوزير الخارجية الأمريكي “بريان هوك، مع مسؤولين بوزارة الخارجية التونسية عددا من الموضوعات على رأسها الملف الليبي.

وأوضحت وزارة الخارجية التونسية في بيان، أن الجانبين تبادلا خلال جلسة عمل بمقر وزارة الخارجية التونسية وجهات النظر حول عدد من المسائل الإقليمية والدولية من بينها الوضع في الشرق الأوسط وتطورات الأزمة الليبي.

وأكّد الجانبين على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وإيجاد حلّ سياسي للنزاع بما يضمن أمن ليبيا واستقرارها.

كما أكد الجانبين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في مجلس الأمن بخصوص القضايا المطروحة على جدول أعماله في الفترة القادمة بما يعزّز الاستقرار ويحفظ الأمن والسلم الدوليين