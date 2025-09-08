تونس تتألق في اللحظات الأخيرة وتتأهل إلى كأس العالم 2026

حقق المنتخب التونسي لكرة القدم إنجازاً عربياً جديداً، بعد أن أصبح ثالث منتخب عربي يتأهل رسمياً إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد منتخبي الأردن والمغرب.

وجاء التأهل التونسي بفوز مثير على منتخب غينيا الاستوائية، مساء الإثنين، بهدفٍ قاتل في الثانية الأخيرة من المباراة، ليخطف نسور قرطاج بطاقة التأهل عن جدارة. المباراة، التي شهدت سيطرة واضحة لمنتخب غينيا الاستوائية على معظم مجريات اللعب، تحولت لحظة تاريخية حين تمكن فراس شواط من خطف الكرة من مدافع الخصم والانفراد بالمرمى، قبل أن يمررها إلى محمد علي بن رمضان الذي وضعها بثقة في الشباك الخالية، معلناً هدف الفوز الثمين 1-0.

وبهذا الانتصار، ضمن المنتخب التونسي صدارة مجموعته بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه، منتخب ناميبيا، رغم تبقي ثلاث مباريات للمنتخب الأخير.

وتعد هذه المرة السابعة في تاريخ الكرة التونسية التي يتأهل فيها المنتخب الوطني إلى كأس العالم، بعد نسخ 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022، ما يعكس استمرار نسور قرطاج في تثبيت حضورهم القوي على الساحة الدولية.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد التفوق التونسي على الصعيد العربي والإفريقي، ويعزز آمال الجماهير في تقديم أداء مميز في النسخة القادمة من البطولة العالمية.