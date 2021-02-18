تونس تتصدر قائمة الدول العربية في تصنيف «الفيفا» للمنتخبات

تصدرت تونس قائمة الدول العربية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفق النسخة الجديدة من التصنيف الشهري، الصادر اليوم الخميس.

وحافظت تونس على مركزها الـ26 عالميا، لتحتل المركز الثاني أفريقيا بعد السنغال صاحبة المركز الـ20، بحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء.

وتصدرت بلجيكا التصنيف وحلت فرنسا في المركز الثاني وخلفها البرازيل.

وشهدت النسخة الجديدة من التصنيف اليوم تغييرات طفيفة للغاية عن النسخة الماضية، ولم تشهد أي تغيير في المراكز العشرة الأولى عن النسخة الماضية.

وجاء ترتيب المنتخبات العربية على النحو التالي:

تونس (26)

الجزائر (31)

المغرب (33)

مصر (49)

قطر (58)

السعودية (67)

العراق (69)

الإمارات (74)

سوريا (76)

عمان (81)

لبنان (92)

الأردن (95)

البحرين (97)

موريتانيا (101)

فلسطين (102)

ليبيا (111)

السودان (127)

جزر القمر (130)

اليمن (145)

الكويت (148)

جيبوتي (184)

الصومال (197)