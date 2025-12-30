تونس تتعادل مع تنزانيا وتتأهل للدور المقبل بـ«كأس الأمم الإفريقية»

حجز المنتخب التونسي لكرة القدم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من بطولة كأس الأمم الإفريقية، عقب تعادله مع منتخب تنزانيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليؤكد نسور قرطاج حضورهم في الأدوار الإقصائية للبطولة القارية.

وجاءت المباراة متكافئة في مجرياتها، حيث دخلها المنتخبان بحذر واضح، مع أفضلية نسبية للمنتخب التونسي في فترات متقطعة، مقابل اعتماد تنزانيا على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة، وتمكن كل طرف من هز الشباك، لتنتهي المواجهة بنتيجة تعادل كانت كافية لتونس من أجل حسم التأهل رسميًا.

بهذا التعادل، أنهى المنتخب التونسي دور المجموعات في مركز مؤهل، مستفيدًا من النتيجة الإيجابية التي حققها في الجولة السابقة، بفوزه بالمباراة الافتتاحية، ما منحه أفضلية في حسابات المجموعة قبل لقاء تنزانيا وبعد خسارة نيجيريا القاسية.

وظهر المنتخب التونسي خلال دور المجموعات بصورة متوازنة، حيث جمع بين الانضباط الدفاعي والفاعلية الهجومية في فترات حاسمة، وهو ما ساعده على تجاوز مرحلة المجموعات دون الدخول في حسابات معقّدة حتى الدقائق الأخيرة.

ومن المنتظر أن يستعد نسور قرطاج لخوض تحدٍّ جديد في الدور المقبل، حيث ترتفع وتيرة المنافسة وتزداد صعوبة المواجهات، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة بمواصلة المشوار وتقديم أداء يليق بتاريخ المنتخب التونسي في المسابقة القارية.

تأهل تونس يعكس شخصية المنتخب وخبرته الإفريقية، ويؤكد أن نسور قرطاج استفادوا من درس نيجيريا القاسي وهم حاضرون بقوة في سباق المنافسة على اللقب.