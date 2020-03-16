تونس.. تجلي رعاياها من ايطاليا بطائرة عسكرية

69 تونسيا كانوا عالقين بمطار العاصمة الإيطالية. [انترنت]

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك في تونس يوم الأحد، إن طائرة عسكرية تونسية حطت بمطار تونس قرطاج الدولي قادمة من روما وعلى متنها 69 تونسيا كانوا عالقين بمطار العاصمة الإيطالية.

وأوضحت الوزارة في بيان بأن وزير الدولة المكلف بالنقل واللوجستيك أنور معروف، أعلن يوم السبت خلال مؤتمر صحفية عن تخصيص طائرتين عسكريتين لإجلاء المسافرين التونسيين العالقين بمطار روما بعد توقف رحلات الخطوط التونسية من وإلى العاصمة الإيطالية.

وأشارت إلى إخضاع كل المسافرين إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوما، وفق ما تقتضيه إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا.

كما قالت أن تلك الخطوة تأتي تنفيذا للإجراءات التي قررتها الحكومة في اطار الخطة الوطنية للحد من انتشار الفيروس.

وفي ذات السياق، قالت وزارة المالية، إنها أنشأت صندوقا طوعيا لجمع تبرعات من المواطنين مخصصا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية والاجتماعية والصحية، علما أن تونس سجلت إلى حد الآن 18 إصابة بفيروس كورونا.

اقترح تصحيحاً