تونس.. تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية

حدد الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وجاء في بيان مقتضب للرئاسة التونسية: “أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد، هذا اليوم الثلاثاء، 2 يوليو 2024، أمرًا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024”.

هذا وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قال في أبريل الماضي، بأن “الإعلان عن الترشح لولاية رئاسية ثانية سيأتي في موعده وفق القانون”، مؤكدا “أنه لن يكون مقبولًا تقدم مرشحين إلى السلطة لهم “ارتباطات بالخارج”.

وتولى قيس سعيد رئاسة تونس بعد فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر 2019، بنسبة 72.71 في المئة من الأصوات.