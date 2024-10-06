 تونس.. تحديد موعد الإعلان عن نتائج الانتخابات

أدلى التونسيون اليوم الأحد، بأصواتهم لاختيار رئيس لهم، من بين ثلاثة مرشحين وهم كل من الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد ورجل الأعمال المسجون حاليا العياشي زمال والنائب السابق بالبرلمان زهير المغزاوي.

وقال المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس محمد التليلي المنصري: “بلغت كلفة الانتخابات الرئاسية 92 مليون دينار (نحو 30 مليون دولار) للدورتين، بحساب ميزانية تقدر بـ45 مليون دينار (15 مليون دولار تقريبا) لكل دور منها”.

وأضاف لوكالة سبوتنيك: “تم تسجيل بعض التجاوزات في عدد من مكاتب الاقتراع التي يتجاوز عددها أكثر من 11 ألف مكتب، ومن الممكن تسجيل حالات معزولة ولكن أعوان المراقبة وأعضاء الهيئات الفرعية يحرصون على رصد كافة التجاوزات وسيتم نقلها في تقارير ترفع لمجلس الهيئة والذي سيتولى بداية من مساء اليوم الأحد دراسة سلوك الناخب والمترشح أثناء كامل فترة الحملة التي تمتد على 21 يوما، على أن يتم فيما بعد البت في مختلف هذه الخروقات”.

وأضاف: “من المنتظر أن تقوم هيئة الانتخابات غدا الإثنين 7 أكتوبرالحالي، الإعلان خلال مؤتمر صحفي عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية وذلك بداية من الساعة السابعة ونصف مساء بالتوقيت المحلي”.