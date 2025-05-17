تونس تحذر من انفجار الأوضاع في طرابلس وتعرض استضافة حوار ليبي شامل

أعربت تونس عن بالغ انشغالها إزاء التطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، محذّرة من تداعياتها الجسيمة على أمن وسلامة الشعب الليبي والمقيمين في ليبيا.

وفي بيان رسمي نشرته وزارة الخارجية التونسية، جدّدت تونس دعوتها إلى الوقف الفوري للتصعيد في كافة مناطق ليبيا، مشددة على ضرورة نبذ العنف ووقف استخدام السلاح، واعتماد الحوار كسبيل أوحد لحل الخلافات بين الأشقاء الليبيين.

وأكدت تونس أهمية تغليب صوت الحكمة وتقديم المصلحة الوطنية العليا، داعية جميع الأطراف الليبية إلى التوافق والانخراط في مسار سياسي شامل تحت مظلة الأمم المتحدة، يُفضي إلى إنهاء العنف وتنظيم انتخابات حرة تؤدي إلى إرساء مؤسسات موحدة ودائمة، تضمن سيادة الدولة الليبية واستقرارها، وتخدم مصالح جميع المواطنين دون استثناء أو إقصاء.

وانطلاقاً من ما يجمع تونس وليبيا من روابط تاريخية ومصير مشترك، أعربت تونس عن استعدادها لاحتضان حوار ليبي–ليبي برعاية أممية، يُمهّد الطريق نحو حلّ سلمي سياسي نابع من إرادة الليبيين أنفسهم، ويُلبّي تطلعاتهم في الأمن والاستقرار.