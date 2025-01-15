تونس.. تحذيرات من منتج شهير يهدد صحة المستهلكين

حذرت وزارة الصحة التونسية، “من منتج يروّج تحت الاسم التجاري “GEE Dexa” تم اكتشافه في الأسواق بطريقة غير قانونية، ويمثل خطورة كبيرة على صحة المستهلكين”.

وأكدت الوزارة أن “المنتج ليس مكملا غذائيا، ولا دواء مرخصا، وهو غير آمن تماما للاستخدام حيث يسبب اضطرابات هرمونية من خلال عدم انتظام الدورة الشهرية ومشاكل في الخصوبة وزيادة غير طبيعية في نمو الشعر”.

وبحسب الوزارة، “يحتوي المنتج، على آثار جسدية خطيرة تتمثل في احتباس السوائل في الجسم وتورم وزيادة غير طبيعية في الوزن ويمثل خطرا على المراهقين والمراهقات إذ يسبب تباطؤا في النمو وهشاشة العظام واضطرابات نفسية، ويساهم في مضاعفات صحية خطيرة على غرار ارتفاع ضغط الدم ومشاكل قلبية وهشاشة العظام”.

وشددت الوزارة، “على أنه تم اتخاذ إجراءات فورية لسحب هذا المنتج من الأسواق بالتعاون مع وزارة التجارة مع تكثيف الرقابة على المنتجات غير القانونية لضمان سلامة المواطنين”، داعية “إلى ضرورة عدم استعمال أي منتجات غير معتمدة من وزارة الصحة مع استشارة طبيب مختص قبل استخدام أي منتج”.

♦️تحذير عاجل: منتج GEE Dexa يهدد صحتكم..! #سلامتكم_أولوية #منتجات_غير_قانونية #وزارة_الصحة ✅ تعلم وزارة الصحة جميع… تم النشر بواسطة ‏Ministère de la santé وزارة الصحة‏ في الثلاثاء، ١٤ يناير ٢٠٢٥