تونس تحذّر من شراء «الحلويات»!

تزامنا مع تزايد الإقبال على شراء حلويات العيد، حذرت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في تونس، المواطنين عند تحضير أو شراء حلويات العيد.

وأكدت الهيئة “على ضرورة اتباع الممارسات الصحية الجيدة للمحافظة على السلامة الغذائية”،

وحذرت مما وصفته بـ”الظروف غير الصحية لتخزين الحلويات والفواكه الجافة”، التي يمكن أن تكون “بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا والفطريات”.

ودعت هيئة السلامة الصحية إلى “شراء الحلوى من “محال مرخصة وموثوقة تحترم شروط حفظ الصحة”.

يذكر أن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن أحمد، كان أعلن “أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك”.

نصائح أساسية حول شراء وتحضير حلويات العيد وللحافظ على سلامة غذائنا لضمان صحة عائلتنا.. مع اقتراب عيد الفطر، يزداد… تم النشر بواسطة ‏‎Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires‎‏ في السبت، ٢٩ مارس ٢٠٢٥