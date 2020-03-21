تونس.. تدخل حجراً صحياً كاملاً في البلاد

الرئيس دعا التونسيين إلى عدم الجزع والخوف نحن قادرين على التصدي لهذا الفيروس [القدس]

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة، حجرا صحيا كاملا في البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدر الرئيس التونسي خلال كلمة متلفزة، أمرا بمنع التنقل بين المدن إلا للضرورة القصوى، كما طلب من أغلب المواطنين البقاء في بيوتهم.

كما دعا التونسيين إلى عدم الجزع والخوف، قائلا إن تونس قادرة على التصدي لهذا الفيروس، مشيرا إلى أنه يتعين الاهتمام بأصحاب الدخل المنخفض.

وقد أكدت السلطات التونسية تسجيل 15 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 54 شخصا.

وأعلنت المديرة العامة للمرصد الوطني التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة، عن تسجيل الحالات الجديدة بعد صدور نتائج 79 تحليلا مخبريا.

وقالت إن الإصابات تعود إلى 36 حالة قدمت من الخارج و18 حالة محلية.

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