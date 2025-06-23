تونس تدعو إلى وقف التصعيد واحترام الشرعية الدولية بشأن الأحداث في إيران

جددت تونس، في بيان رسمي حصلت «عين ليبيا» على نسخة منه، موقفها من التطورات الأخيرة المتعلقة بالاعتداءات على الجمهورية الإيرانية والقصف الذي استهدف منشآت نووية داخل أراضيها.

ودعت تونس إلى وقف فوري لأي عمليات عسكرية، مؤكدة على أهمية احترام قواعد الشرعية الدولية وتطبيقها بشكل غير انتقائي على جميع الأطراف.

كما شدد البيان على ضرورة الانتباه إلى الوضع الإنساني والقانوني للشعب الفلسطيني، ودعم حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

واختتم البيان بدعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمّل مسؤولياتهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين.