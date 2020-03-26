تونس.. تراجع في عدد الإصابات الجديدة بكورونا وبوادر جيدة للسيطرة على الفيروس

الإجراءات المتخذة يمكن أن تحد من العدوى الأفقية. [إنترنت]

أفاد المدير العام للرعاية الصحية الأساسية في تونس شكري حمودة، بأن عدد الإصابات المسجلة والمؤكدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، أقل من الرقم المسجل أمس الأربعاء 50 حالة.

وأوضح حمودة في تصريح لإذاعة Ifm، أن الإجراءات المتخذة يمكن أن تحد من العدوى الأفقية وتُمكن من السيطرة على سرعة تفشي الفيروس، وفق قوله.

هذا وأعلنت الحكومة التونسية، الخميس، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 200 شخصًا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ، خلال جلسة برلمانية خُصصت لنقاش الأزمة الناجمة عن الفيروس.

ولم يشر الفخفاخ إلى عدد الإصابات الجديدة، لكن وزارة الصحة أعلنت الأربعاء ارتفاع الحصيلة إلى 173، ما يعني تسجيل 27 حالة جديدة، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول”

وأكّد الفخفاخ أن حكومته “تبذل كل ما في وسعها للقيام بأكبر عدد ممكن من التحاليل الطبية”.

ودعا إلى ضرورة احترام الحجر الصحي الشامل، وقال: “أعطيت التعليمات لتطبيقه بكلّ جدّية”.

واعتبر رئيس الوزراء التونسي أن “الحجر الشامل هو الخيار الوحيد للحدّ من انتشار الفيروس، وليس لديهم خيار آخر”.

وأشار الفخفاخ إلى “إحداث لجنة وطنية لمجابهة فيروس كورونا، تتضمّن العديد من الفرق المهتمّة كلّ واحدة في مجال محدّد”.

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