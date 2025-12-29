تونس ترفض اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»: إجراء خطير وغير مسبوق!

أعلنت تونس، رفضها القاطع لاعتراف إسرائيل بإقليم “أرض الصومال” كدولة مستقلة، مؤكدة دعمها الكامل لجمهورية الصومال والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.

وأكدت وزارة الخارجية التونسية في بيان، أن هذا الاعتراف يمثل “إجراء خطير وغير مسبوق”، ويأتي في إطار مساعي إسرائيل للتوسع في المنطقة العربية وتقسيمها بما يخدم مصالحها وأهدافها السياسية والإقليمية، مشيرة إلى أن هذا التصرف يصنف إسرائيل كدولة مارقة تسعى لتحقيق مصالحها على حساب حقوق الشعوب الأخرى، بما في ذلك الشعب الفلسطيني.

وأشارت تونس إلى تأييدها للبيانات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي التي دانت جميعها هذا الاعتراف ورفضته بشكل رسمي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، وقعوا الجمعة إعلانًا مشتركًا مع رئيس إقليم “أرض الصومال” عبد الرحمن محمد عبد الله، عبر حسابهم الرسمي على منصة “إكس”، مشيرين إلى أن الإعلان يأتي ضمن روح اتفاقيات إبراهيم التي رعتها الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويهدف إلى فتح مجالات التعاون بين إسرائيل وأرض الصومال في الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد.

في المقابل، شددت الحكومة الصومالية على رفضها التام لهذا الاعتراف، مؤكدة أن إدارة “أرض الصومال” جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وأن أي محاولة للتصرف بالإقليم بشكل مستقل لا قيمة قانونية لها بموجب القانون الدولي، مؤكدة أن الصومال دولة واحدة ذات سيادة غير قابلة للتجزئة.

إيران تنتقد اعتراف إسرائيل بـ”أرض الصومال” وتصفه بأنه إجراء بلا أساس قانوني

اعتبرت إيران، عبر متحدث وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، أن اعتراف إسرائيل بإقليم “أرض الصومال” كدولة مستقلة هو اعتراف “لا معنى له” و”لا أساس قانوني له”، مؤكدة أن الخطوة تهدف إلى تفتيت الدول الإسلامية وزعزعة استقرار المنطقة.

وقال بقائي خلال مؤتمر صحفي، إن هذا الإجراء رفضه بالإجماع عدد من دول المنطقة، بما في ذلك بيانات منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، مشددًا على أنه يتعارض مع القانون الدولي ووحدة الأراضي والسيادة الوطنية للدول.

وأضاف أن الخطوة تتماشى مع استراتيجية إسرائيلية لتفكيك المنطقة وإضعاف قدراتها الدفاعية.