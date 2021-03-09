تونس تستأنف الرحلات الجوية إلى ليبيا الشهر القادم

أعلن وزير النقل التونسي معز شقشوق، عن استئناف الرحلات الجوية مع ليبيا في شهر أبريل القادم.

وقال شقشوق أثناء جلسة استماع له بالبرلمان التونسي، إن “تعليق نشاط الخطوط التونسية إلى ليبيا أثر في الوضعية المالية للشركة، خاصة أن السوق الليبية تمثل حوالي 20% وأحيانا وصلت توفر 30% من مداخيلنا، بالإضافة إلى الوقود وسعر الصرف”.

وأكد الوزير أن “حجم خسائر شركة الخطوط التونسية وصلت إلى حدود 300 مليون دينار في 2020، وهذا مرتبط بجائحة كورونا”.

وذكر شقشوق أن حجم خسائر الطيران التونسي نحو 300 مليون دينار تونسي في العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وأعلنت إدارة مطار صفاقس الدولي في ديسمبر الماضي، استئناف الرحلات الجوية مع ليبيا من خلال مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس بعد توقف دام حوالي عشرة أشهر.