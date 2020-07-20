تونس تستقبل سياح وسط إجراءات وقائية للحد من كورونا

حطت مساء السبت أوّل رحلة سياحية مستأجرة في مطار جربة (شرق) وعلى متنها 155 سائحاً أوروبياً قدموا من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ. ومن المتوقع أن يتواصل قدوم هذه الرحلات أسبوعيا.

إعادة تونس إطلاق موسمها السياحي وسط تدابير مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.سارع سيّاح أوروبيين فور وصولهم إلى فندق في جزيرة جربة مباشرة إلى المسبح للاستلقاء والتمتع بأشعة الشمس.

ونجحت تونس في احتواء الوباء إلى حد بعيد إذ عوّلت على ذلك لإنقاذ موسمها السياحي. وقبل الوباء، كان من المتوقع أن تواصل تونس هذا العام تحقيق تطوّر في السياحة.

ووفق لفرانس برس يقول الفرنسي الأربعيني إيمانويل لومبار الذي قدم على متن الرحلة التي انطلقت من لوكسمبورغ مع زوجته وأطفاله الثلاثة “قرّرت منذ ثمانية أيّام القيام بالرحلة… من أجل حمام الشمس”، مؤكدا “يجب أن نتعايش مع كوفيد-19”.

وأعرب عن ثقته بمنظم الرحلة الذي نصحه بتونس كوجهة، مضيفا “نحن نطبق تعليمات التعقيم ووضع الكمامات وغسل اليدين باستمرار”.

قدّرت السلطات التونسية في وقت سابق الخسائر التي قد تلحق بالسياحة جرّاء الشلل التام الذي أصاب القطاع منذ مارس الماضي بحدود ستة مليارات دينار (مليارا يورو).