تونس تستلم 4 طائرات تدريب من أمريكا لحماية حدودها مع ليبيا

كشفت مجلة «منبر الدفاع الأفريقي» الصادرة عن القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا «أفريكوم»، عن تسلم تونس 4 طائرات تدريب من طراز «بيتشكرافت تي-6 سي» من الولايات المتحدة.

وأضافت المجلة أنّ تلك الشحنة هي الدفعة الأولى من عقد يشمل 8 طائرات، وتأتي في سياق «تكثيف الدولة إجراءات ضبط الحدود ومنع التهديدات القادمة من ليبيا».

وأوضحت المجلة أن الطائرات من تصميم وتصنيع شركة «تيكسترون للدفاع الجوي»، وهي طائرة توربينية ذات محرك واحد يبلغ طول جناحيها 10 أمتار تقريبًا، وتتميز بقمرة قيادة زجاجية رقمية بالكامل ومضغوطة توفر للطيارين رؤية شديدة الوضوح.

وحسب المجلة التابعة لـ«أفريكوم»، ستُخصص طائرات «تي-6 سي» للسرب 13 بجيش الطيران التونسي في قاعدة صفاقس الجوية ـ مطار صفاقس طينة الدولي، ويعززها نظام تدريب أرضي، ومحاكي طيران، ومعمل كمبيوتر للتدريب.