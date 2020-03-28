تونس.. تسجل 30 إصابة جديدة بكورونا

إخضاع نحو 17.9 ألف شخص للحجر الصحي الذاتي [سكاي نيوز]

في حصيلة جديدة، وصل عدد الإصابات في تونس إلى 227 وتم تسجيل 6 وفيات إلى حدود، الجمعة 27 مارس 2020.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، الجمعة عن تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المصابين 227 شخصا.

وأكدت الوزارة في تقرير يومي صدر عنها اليوم، أن هذه الإصابات الجديدة تم تشخيصها بين مجموع 282 تحليلا مخبريا أجريت منذ أمس، مشيرة إلى أن السلطات أجرت إجمالا 2045 تحليلا حتى الآن.

وسجلت في تونس حتى الآن ست حالات وفاة بسبب كورونا، بوفاة واحدة في ولايات صفاقس وسوسة وأريانة والكاف والمهدية وتطاوين.

وصرحت الوزارة إخضاع نحو 17.9 ألف شخص للحجر الصحي الذاتي ضمن إطار المتابعة.

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