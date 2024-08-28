تونس تسدد أكثر من 81% من قيمة دينها الخارجي!

في إطار خدمة الدين الخارجي، سددت تونس وحتى يوم 20 اغسطس الجاري، 9989.9 مليون دينار، وهو ما يعادل أكثر من 81% من قيمة الدين.

وبحسب ما نقلت وكالة أنباء تونس، البنك المركزي التونسي، “تقدر القيمة الإجمالية لأقساط الديون، حسب قانون المالية لسنة 2024، بزهاء 12.315 مليون دينار، وفق المؤشرات المالية والنقدية الأخيرة الصادرة عن البنك”.

وتؤكد البيانات “أن تونس قامت بتسديد 81.1 بالمائة من قيمة دينها الخارجي، وتمكنت تونس خلال النصف الأول من هذه السنة من تسديد فوائد بعنوان الدين الخارجي بقيمة 1127.5 مليون دينار”.

وبحسب البيانات، “بلغت قيمة الأقساط المسدّدة كأصل دين 2812.6 مليون دينار، وتمت عمليات التسديد دون تعثر او تأثير ملحوظ على احتياطي النقد الأجنبي، الذي تقدر قيمته حاليا بنحو 25197.9 مليون دينار، وهو ما يعادل 114 يوم توريد، أي في نفس مستوى العام السابق”.