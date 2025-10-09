تونس تسدد كامل ديونها الخارجية لعام 2025

أعلنت السلطات التونسية عن سداد كامل ديونها الخارجية لسنة 2025 قبل الموعد المحدد بثلاثة أشهر، حيث بلغت قيمة الأقساط المسددة حتى نهاية سبتمبر 2025 ما نسبته 125% من المبلغ المخطط له في قانون المالية، والذي كان مقدراً بـ 8,469 مليون دينار.

ويُعد هذا الإنجاز سبباً في تحقيق مدخرات مالية ملحوظة وتراجع حجم الاقتراض الخارجي.

ويعكس هذا النجاح سياسة التعويل على الذات التي انتهجها الاقتصاد التونسي خلال الأعوام الأخيرة، والتي مكنته من تجاوز تحديات التمويل الخارجي دون اللجوء إلى الهيئات المالية الدولية، وقد ساهم في ذلك توفر رصيد مريح من العملة الصعبة، مدعوم بعائدات قطاع السياحة، وتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، وصادرات زيت الزيتون.

ويشير “تقرير الديون الدولية” الصادر عن البنك الدولي إلى أن تونس تتحكم بشكل جيد في دينها الخارجي، حيث تبقى حصة خدمة الدين في الدخل الوطني الإجمالي ضمن المستويات المقبولة، رغم وجود نسبة معتبرة من الديون قصيرة الأجل.

كما تؤكد البيانات سيطرة البلاد على عبء الديون مقارنة بموارد القطاع الخارجي، لا سيما فيما يتعلق بحجم الصادرات، بحسب إذاعة موزاييك.