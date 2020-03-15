عربي ودولي

تونس.. تشكر الصين بشأن مساعداتها الطبية لمكافحة كورونا

عين ليبيا | آخر تحديث: 15 مارس 2020 - 12:25
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عربي ودولي
مساعدات طبية صينية لتونس [الخليج]

أعربت الرئاسة التونسية عن امتنانها للصين؛ لمبادرتها بتخصيص إمدادات طبية ومستلزمات صحية للمساعدة في مكافحة فيروس “كورونا” وتعزيز التدابير الوقائية لتفادي انتشاره.

وذكرت الرئاسة التونسية – فى بيان يوم السبت، أن الصين أعلنت اعتزامها إرسال كمامات ومواد معقمة ومطهرة، تعزيزا للخطوات التى اتخذتها تونس لمكافحة العدوى والوقاية من تفشى فيروس “كورونا”.

ودعت رئاسة الجمهورية جميع التونسيين إلى الالتزام بالتعليمات الطبية والصحية للمساعدة على الإسراع بالتغلب على هذا الفيروس ومنع انتشاره.

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يذكرأن، ارتفعت إصابات فيروس كورونا، في تونس إلى 16 حالة، وكانت المفوضية الأوروبية وقوع اقتصاد الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، قد توقعت أنه في حالة ركود خلال العام الحالي، بسبب تطورات أزمة فيروس كورونا، الذى ضرب مختلف بقاع العالم.

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