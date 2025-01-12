تونس تصادق على آلية للتشاور حول «المياه الجوفية» مع ليبيا والجزائر

أعلنت تونس “اعتمادها اتفاقية تهدف لإنشاء آلية تشاورية لإدارة واستغلال المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية مع كل من ليبيا والجزائر”.

ووفقا لما ورد في قرار نشرته الجريدة الرسمية التونسية “الرائد الرسمي للجمهورية التونسية”، “فقد جاءت هذه الخطوة تتويجا لسلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثلاثية التي ركزت على تعزيز التعاون المشترك في هذا الملف الحيوي، ففي أبريل 2024، استضافت الجزائر اجتماعات جمعت وزراء الزراعة من تونس وليبيا والجزائر، حيث تصدرت قضية المياه الجوفية المشتركة جدول الأعمال”.

وبحسب الجريدة، “كما تم التوصل إلى اتفاق خلال قمة ثلاثية عقدت في تونس أبريل الماضي، جمعت رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث تقرر تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد آليات تنفيذ مشاريع كبرى مشتركة وتسريع تفعيل التعاون في استغلال المياه الجوفية”.

وبحسب ما نُشر في “الرائد الرسمي”، فإن “الاتفاقية الموقعة في الجزائر بتاريخ 24 أبريل 2024 تنص على إنشاء آلية للتشاور تضم فصلين رئيسيين؛ الأول يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية، والثاني يتناول تفاصيل نشرها والعمل بها”.

هذا وكانت “خلُصت قمة تشاورية في ابريل 2024، بين 3 دول مغاربية هي تونس والجزائر وليبيا إلى توافقات سياسية وأمنية واقتصادية، تشمل توحيد المواقف السياسية، وتكوين فرق عمل لتأمين الحدود ومواجهة الهجرة غير النظامية”.