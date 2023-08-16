تونس تعرب عن «عميق انشغالها» إزاء أحداث طرابلس

أعربت وزارة الخارجية التونسية، عن «عميق انشغالها» بالتطورات المؤسفة التي تشهدها العاصمة طرابلس.

وشددت وزارة الخارجية التونسية على ضرورة تغليب لغة الحوار، والتوصل إلى حل سلمي، يسهم في تعزيز مقومات الأمن في ليبيا والمنطقة كلها.

وشددت الوزارة في بيان لها على أنها «تتطلع مع أشقائها في ليبيا للتوصل إلى حل سياسي ليبي- ليبي دون أي تدخل خارجي», بحسب قولها.

ولفتت الوزارة إلى أنّ تسارع الأحداث وتتجدد الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس، «يزيد في تعقيد الأوضاع، فضلاً عن سقوط ضحايا، وغياب الأمن والاستقرار الذين تنشدهما تونس، كما ينشدهما الشعب الليبي».