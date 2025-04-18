تونس.. تعرض مقام «سيدي عرفة» للتخريب والحرق

ذكرت إذاعة “موزاييك” التونسية، “أنه تعرض مقام مؤسس الإمارة الشابية في إفريقية أو ما يعرف بـ”سيدي عرفة” في القيروان، إلى عملية تخريب وحرق من قبل مجهولين خلال الليلة الفاصلة بين يومي الخميس والجمعة 17 و 18 أبريل 2025، وخلفت حادثة الحرق والتخريب حالة من الاستنكار والاستياء لدى أهالي القيروان”.

ووفق “موزاييك”، “فإن المقام يشكو من الإهمال والتهميش في ظل عدم وجود من يحرسه على الدوام”.

وبحسب وسائل إعلامية، “فإن عرفة بن أحمد بن مخلوف الشابي الهذلي أمير وفقيه وقائد عسكري عربي مؤسس الإمارة الشابية في إفريقية وحكم من سنة 1535 إلى 1542 ميلادي وحارب الإسبان والعثمانيين وانتصر عليهم، والإمارة الشابية أو الدولة الشابية هي إمارة عربية إسلامية أسس أصولها أبو مخلوف الشابي في شمال إفريقيا عام (941 هـ/1535م) ثم تولى تأسيسها عرفة الشابي بعد انتهاء الدولة الحفصية في عهد الحسن الحفصي وكانت تتخذ من القيروان المدينة الإسلامية مقرا وعاصمة لها وتوسعت الإمارة وامتد نفوذها إلى كامل إفريقية والمناطق المحيطة حولها”.

وبحسب “موزاييك”، “وفق ما جاء في كتاب “إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان” للمؤرخ التونسي أحمد بن أبي الضياف، فقد امتدت حدود الإمارة إلى كامل تونس وإلى قسنطينية وجبال أوراس غربا وطرابلس شرقا وجنوبا حتى الصحراء”.

خلفت الحادثة حالة من الاستنكار والاستياء لدى أهالي القيروان