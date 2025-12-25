تونس تعزي ليبيا في وفاة رئيس أركانها بحادث طائرة قرب أنقرة

تلقّى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، برقية تعزية ومواساة من فخامة رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، إثر وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد علي الحداد وعدد من مرافقيه في حادث سقوط الطائرة قرب العاصمة التركية أنقرة أثناء عودتهم إلى طرابلس.

وجاء في نص البرقية: «تلقيت ببالغ الأسى نبأ الحادث الأليم… أتقدّم إلى فخامتكم، باسم الشعب التونسي، بخالص التعازي وصادق التضامن، راجيًا أن تنقلوا مواساتنا إلى أسر الفقيد ومرافقيه وإلى الشعب الليبي الشقيق. نسأل الله أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.»