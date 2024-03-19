تونس تعلن إغلاق معبر رأس إجدير بعد إغلاقه من الجانب الليبي بسبب توترات أمنية

أغلقت السلطات التونسية “مؤقتا” معبر رأس إجدير الحدودي مع ليبيا، لأسباب أمنية، بعد نشوب اشتباكات مسلحة على الجانب الليبي.

وأظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة محترقة في رأس جدير وأصوات إطلاق نار وأشخاص يركضون.

وقالت إذاعة تطاوين التونسية، إن تونس أغلقت المعبر حفاظا على سلامة المواطنين المتوجهين إلى ليبيا، وسمحت السلطات للعالقين في الجانب الليبي بالدخول قبل إغلاق المعبر.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أغقت ليل الاثنين/الثلاثاء، منفذ رأس إجدير الحدودي مع تونس، على خلفية توترات أمنية شهدها المنفذ.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن من وصفتهم بمجموعات خارجة عن القانون قامت بالتهجم على المنفذ وذلك لأثارت الفوضى وإرباك العمل نتيجة منع التجاوزات التي تحصل.

وأشار البيان إلى أن هذه التعليمات اتخذت لوضع الترتيبات الأمنية لإعادة المنفذ للعمل من قبل الأجهزة المختصة.

وأكدت وزارة الداخلية بأنها لن تسمح بالفوضى في المنفذ ولا بد أن يكون تحت سلطة وشرعية الدولة.

وأضاف بيان الوزارة أن هذا العمل الذي قامت به هذه المجموعات الخارجة عن القانون لن يتم السكوت عنه وسوف تتخذ الإجراءات القانونية وأشد العقوبات على الضالعين فيه.