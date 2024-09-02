تونس.. إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين، عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة.

وقالت الهيئة إن القائمة النهائية للمرشحين تقتصر على 3، مستبعدة 3 آخرين قبلت المحكمة الإدارية طعونهم.

وأوضحت الهيئة أن القائمة تشمل الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون العياشي زمال، مؤكدة على استحالة تنفيذ القرارات المعلنة من قبل المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين، وهم عبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، ومنذر الزنايدي.

وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر: “تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة الإدارية”، مشددا على “اعتبار قائمة المرشحين المقبولين المصادق عليها في مجلسها المنعقد يوم 10 أغسطس قائمة نهائية وغير قابلة للطعن”.

وتجرى الانتخابات الرئاسية في تونس يوم 6 أكتوبر المقبل، ويشترط للمرشح تأمين تزكيات من 10 برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب، مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية.

وإلى جانب الرئيس المنتهية ولايته، أقرت الهيئة ترشح رئيس “حزب حركة الشعب” (قومي عربي) زهير المغزاوي، ورجل الأعمال النائب السابق العياشي زمال.

ومن شأن قرار هيئة الانتخابات أن يضر بمصداقية الانتخابات وقد يؤدي إلى تفاقم أزمة سياسية تتصاعد منذ عام 2021 عندما شدد سعيد قبضته على جميع السلطات وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة تصفها المعارضة بأنها انقلاب.

والمرشحون الذين وافقت المحكمة على عودتهم إلى السباق الرئاسي هم القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي، والوزير السابق الناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي، والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.

والسبت، دعت 26 منظمة تونسية ودولية، وحوالي مئتَي شخصية في بيان مشترك إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين، الذين رفضتهم السلطة الانتخابية في البدء.