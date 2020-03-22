تونس.. تعلن عن 3 حالات وفاة بـ«كورونا»

الحالة الثالثة لمسن من ولاية تونس [218]

قال وزير الصحة عبد اللطيف المكي اليوم الأحد 22 مارس 2020، إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة بفيروس كورونا.

وأوضح في تصريح إعلامي، أن الحالة الثالثة لمسن من ولاية تونس رافضا تقديم مزيدا من التفاصيل.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 60 إصابة.

وقال وزير الصحة، عبد اللطيف المكي، في موجز صحفي، السبت، أن عدد الإصابات التي تم تسجيلها، قد تراجع مقارنة بعدد الإصابات التي تم تسجيلها يوم الخميس الماضي.

وشدد وزير الصحة على ضرورة التزام المواطنين بالحجر الصحي، الذي أعلن عنه الرئيس قيس سعيد، الجمعة.

كما أوضح أن السلطات المعنية تعمل على تجهيز المستشفيات بما يلزم لاستقبال المصابين، في حال تطلب الأمر ذلك.

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