تونس.. تعميم من القنصلية الليبية بشأن تشابه الأسماء عبر المنافذ المشتركة

دعت القنصلية الليبية لدى تونس المواطنين الليبيين ممن لديهم تشابه أسماء عند دخولهم الأراضي التونسية إلى مراجعة شؤون القنصيلة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية.

هذا، ويعاني مواطنون ليبيون عند دخولهم الأراضي التونسية برا أو جوا من معضلة تشابه الأسماء مع المطلوبيين على ذمة قضايا أمنية، ما يعرضهم إلى التوقيف عدة ساعات أحيانا.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت في يناير الماضي رفع القيد الأمن عن 1265 مواطنا ليبيا كانت أسماؤهم مقيدة ضمن قوائم تشابه الأسماء في المطارات والمعابر الحدودية التونسية.

وأتى هذا الإجراء بعد زيارة أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى العاصمة التونسية التقى من خلالها بنظيرته التونسية «نجلاء بودن» للتباحث في الملف، سالف الذكر.