تونس.. تعيينات جديدة في المخابرات والأمن ومكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، مساء الخميس، عن تعيين مسؤولين أمنيين كبارا بينهم مدير جديد للمخابرات والأمن العمومي ومكافحة الإرهاب.

وأفاد بلاغ للوزارة، بأنه تقرر “تعيين العميد جوهر بودريقة مديرا عاما للعمليات، والعميد زهير تقية متفقدا عاما للأمن الوطني، والعميد مراد حسين مديرا عاما للأمن العام”.

كما تم ” تعيين كل من العميد خالد المرزوقي مديرا عاما لوحدات التدخل، ومحافظ شرطة عام من الصنف الأول سامي اليحياوي مديرا عاما للمصالح المختصة (المخابرات)، والعميد عادل الخياري مديرا عاما للمصالح الفنية”.

وشملت التعيينات، أيضا “محافظ شرطة عام من الصنف الأول نجاة الجوادي مديرا عاما للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، والعميد مكرم عقيد مديرا عاما للقطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومحافظ شرطة عام من الصنف الأول فوزي مبارك مديرا عاما لتعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح”.

يأتي ذلك في حين، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد رسميا، رضا غرسلاوي بتسيير شؤون وزارة الداخلية في 29 يوليو الماضي.

وفي 25 يوليو الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه الذي كان مكلف بتسيير وزارة الداخلية بالنيابة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

وأوضح رئيس الجمهورية التونسية أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعب ولإنقاذ الدولة التونسية، على حد قوله،

وقرر الرئيس التونسي تولي منصب النائب العام، وبرر ذلك بضرورة كشف كل ملفات الفساد، مشيراً إلى أنه سيتولى إصدار القوانين كما ينص على ذلك الدستور.

ورفضت غالبية الأحزاب هذه الإجراءات، واعتبرها البعض “انقلابا وخروجا على الدستور”.