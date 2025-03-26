تونس تعيّن مندوباً دائماً لدى «الأمم المتحدة».. من هو؟

سلّم الرئيس التونسي قيس سعيّد، وزير الخارجية السابق نبيل عمار، “أوراق اعتماده مندوبا دائما لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك”.

وأوضحت وزارة الخارجية التونسية في بيان: “سلم الرئيس التونسي قيس سعيّد لدى استقباله، بعد ظهر اليوم الثلاثاء ، بقصر قرطاج، نبيل عمار ( وزير الخارجية السابق) الأوراق التي تعتمده مندوبا دائما للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك”.

يذكر أن “نبيل عمار قد شغل منصب وزير الخارجية من فبراير 2023 إلى غاية أغسطس 2024 ليخلفه محمد علي النفطي على المنصب”، وشغل نبيل عمار قبل اقالته من منصبه بوزارة الخارجية، “منصب سفير تونس في لندن بين سنوات 2012 و2017، وكان يشغل منذ أكتوبر 2020، وإلى حين إعلان قرار تعيينه وزيرا للخارجية، منصب سفير فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى بلجيكا”.